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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

28 Kasım 2017 01:01

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptıktan sonra eylem için Şanlıurfa’ya geldikleri belirlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Şanlıurfa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ üyeleri oldukları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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