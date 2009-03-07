Şanlıurfa'da ceket protestosu

Şanlıurfa dün Başbakan Tayyip Erdoğan’ı "ceketli protesto" ile karşıladı. Erdoğan’ın güzergahındaki bazı balkonlar, pencereler ve meydanda boş ceketler asılmıştı. Meydanda ise "Cekete oy yok" pankartları göze çarpıyordu.



Ceket protestosunun nedeni, Erdoğan kente gelmeden bir süre önce milletvekillerinden birinin söylediği ileri sürülen "Buraya ceket koysak yüzde 70 oy alır" sözüydü. Öyle ki, Fakıbaba’nın yeniden aday gösterilmemesinden sorumlu tutulan yedi AKP’li milletvekilinin adı anons edildiğinde meydandan ıslıklar yükseldi. Milletvekillerinden sadece Eyüp Cenap Gülpınar ile Müfit Yetkin alkışlandı. Çünkü onlar, diğerlerinin tersine Fakıbaba’nın adaylığını desteklemişlerdi.



Heyecansız bir dille konuşan Erdoğan, Şanlıurfa yerine Kahramanmaraş’tan söz etti ve ceketli protestoya Fakıbaba’yı şu sözlerle hedef alarak yanıt verdi:



"Siyaset takım oyunudur. Bireysel yapılmaz. Eğer bireysel yapmaya kalkarsanız yaya kalırsınız, o ile de hizmet veremezsiniz. Yolda gelirken gördüm, ’beni yalnız mı sandınız’ diyor. Kusura bakmasın da beyefendi, kendini zaten yalnızlığa itmiş. Bu bir takım oyunu. Seni belediye başkan adayı yaparken AKP güzel de, hadi bir değişiklik yapacağız dediğimizde niye rahatsız oluyorsun. O zaman da gidip bağımsız aday olsaydın, niye olmadın?



Adama sormazlar mı, tek başına aday oldun, yarın belediyede grubu kimlerle oluşturacaksın, bugüne kadar aldığın gücü, kaynağı nereden bulacaksın. Başbakanı çok seviyorum, kazanınca AKP’ye geçeceğim diyormuş, kusura bakma, böyle bir şey yok, bu trenden inen bir daha binemez.



Ölünce iki metreküp yere gömmeyecekler mi. Benim boyum uzunlardan bana belki biraz daha uzun gerekebilir. Eee, sonra hocaefendi, cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekili, belediye başkanı niyetine demeyecek, er kişi, hatun kişi niyetine diyecek. Öyleyse bu kubbede hoş bir sada bırakacağız, ah bir zamanlar bir Başbakan vardı diyecekler. Mesele bu. "



Şanlıurfa Belediye Başkanı Eşref Fakıbaba’nın AKP’den yeniden aday gösterilmemesine tepki gösteren esnaf, Erdoğan ve Fakıbaba’nın fotoğraflarının bulunduğu pankarta, ’Başbakanımız Tayyip Baba, Adayımız Fakıbaba’ yazdı. Fakıbaba yanlıları, düzenlenen mitingde de, "Cekete oy yok. 7 istifa. Fakıbaba nerede biz oradayız.", "Oyumuz 7 vekile değil sana. Halkını 7 vekil uğruna sattın. En büyük E. Fakıbaba." yazılı dövizler açarken, AKP’liler de "Sn. Başbakanım. Seni çekemeyen anten taksın" yazılı dövizler gösterdi.