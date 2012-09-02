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Şanlıurfa'da çatışma: 1 polis şehit

Şanlıurfa'nın Viranşehir-Ceylanpınar karayolunda yol kontrolü yapan polis ve jandarma ekibine ateş açıldı

02 Eylül 2012 23:36

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu, 2 PKK'lı ise öldürüldü

Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde yol kontrolü yapan polis ve jandarma ekibine, dur ihtarında bulunulan bir otomobilden ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Çatışmada bir polis memuru şehit oldu, 2 PKK ’lı ise öldürüldü. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Uzman ekipler, öldürülen PKK 'lının üzerindeki bombayı imha etmek için çalışma başlattı. 

Patlama sebebiyle, Viranşehir Ceylanpınar karayolu trafiğe kapatıldı. PKK 'lıların Suriye üzerinden geldiği belirlendi. 

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