Şanlıurfa’da Bylock kullanan 9 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, terör örgütü FETÖ/PDY\'nin gizli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme sistemi ByLock kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontörlünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
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