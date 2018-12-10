Şanlıurfa'da bahis operasyonu: 9 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, polisin yasa dışı bahis oynatanlara yönelik yaptığı operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda bahis oynatmakta kullanılan 11 dizüstü bilgisayar, 7 bilgisayar hard diski, 4 yazıcı, 18 bahis kuponu ve 2 bin 650 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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