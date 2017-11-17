Şanlıurfa'da adliye bahçesinde kavga: 7 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da adliye bahçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Adliyesi\'nin bahçesinde bulunun iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alınırken, polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

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