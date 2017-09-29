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Şanlıurfa'da açık alan etkinliklerine 1 ay süreyle yasak

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA Valiliği, il merkezi ve ilçelerde açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma ve çadır kurma gibi etkinlikleri, 1 ay süreyle yasakladı

29 Eylül 2017 19:43

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA Valiliği, il merkezi ve ilçelerde açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma ve çadır kurma gibi etkinlikleri, 1 ay süreyle yasakladı.
Şanlıurfa Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, kararın OHAL kapsamında alındığı belirtilerek, şöyle denildi:
\"2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu\'nun 11\'inci maddesi m bendi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C maddesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'nun 17\'nci maddesine istinaden diğer illerden katılımlarla birlikte yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler 28 Eylül 2017 ile 27 Ekim 2017 tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

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