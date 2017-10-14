Şanlıurfa'da 827 kilo esrar ele geçti

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, jandarma tarafından son 1 haftad yapılan operasyonlarda 827 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Piyasa değeri 4 milyon 100 bin lira olan uyuşturucuya el koyan jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, son 1 haftada arazilerdeki kontrollerde 800 kilo esrar ile 40 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekiplerin ayrıca savcılık kararıyla kentteki 3 ayrı adrese düzenlediği baskınlarda da 27.5 kilo esrar ile 25 kök Hint keneviri ele geçirildi. Değeri 4 milyon 100 bin lira olan uyuşturucuya el koyan jandarma, operasyonlarda M.A., V.A. ve Z.B.\'yi de gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.



FOTOĞRAFLI