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Şanlıurfa’da 76 çalıntı motosiklet ele geçti

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da polis tarafından bir hafta içersinde 76 çalıntı motosiklet ele geçirildi, gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

28 Kasım 2017 01:03

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da polis tarafından bir hafta içersinde 76 çalıntı motosiklet ele geçirildi, gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Kent merkezi ve ilçelerinde son günlerde artan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri farklı noktalarda uygulama yaptı. Merkez, Harran, Akçakale ve Suruç ilçelerinde yapılan çalışmada park halindeki motosikletleri çaldıkları belirlenen M.K., İ.H.H., M.K., A.Ç., A.D., M.A. ve M.E., isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Bir haftalık uygulamalarda ele geçirilen 76 çalıntı motosiklet ise polis merkezi bahçesinde sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli ise, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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