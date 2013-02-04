Şanlıurfa'da 7 doktor gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sahte evraklar ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan haksız kazanç sağlandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 7'si doktor 3'ü eczacı 12 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentteki bazı özel hastane ve eczanelere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda dokümana incelenmek üzere el koyan polis; 7'si doktor 3'ü eczacı 12 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlandığı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.