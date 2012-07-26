Şanlıurfa'da 6 günlük sıcak izni

Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle kronik hasta, engellli ve memurlara 6 gün izin verildi.

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nce yapılan açıklamada Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 'tehlikeli sıcaklık' uyarısı yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kronik hastalığı olan, engelli ve hamile memurların idari izinli sayılmaları hususunda kurum ve kuruluş amirleri yetkili kılınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca sıcak havanın etkili olduğu günlerde vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Sıcak havalar tüm yurtta etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle Kırıkkale, Bolu, Çankırı ve Uşak'ta da memurlara izin verildi.

Valiliklerce yapılan açıklamalara göre kronik hasta, engelli ve hamile memurlar; Bolu'da 2, Çankırı, Kırıkkale ve Bolu'da birer gün idari izinli sayılacak.