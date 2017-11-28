Şanlıurfa'da, 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, balkonlardan girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alanın 3 kişi, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Veysel Karani, Batıkent ve Şenevler mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma başlattı. Parmak izi araştırması ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, balkonlardan girdikleri evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişilerin İ.H.S., A.D. ve A.G. olduğunu belirledi. Polis, düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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