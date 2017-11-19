Şanlıurfa'da 24 saat ulaşım başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, toplu taşıma araçlarında 24 saat uygulaması başlattı.

Şanlıurfa’da toplu taşımada 24 saat hizmet dönemi başladı. Kentte en çok yolcunun taşındığı 5 hatta otobüsler sabaha kadar çalışacak.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Şanlıurfa’nın merkezi noktalarına koyduğu seferler ile vatandaşlara gece yolculuk yapma imkanı sunuyor.

5 hatta hizmet verilecek

Şanlıurfalı vatandaşların huzur ve güvenli bir şekilde evlerine ulaşması için 5 farklı hatta 5 araç, gece 12 ile sabah 06.000 arasında hizmet veriyor.

Akabe-Toki, Eyyübiye Hastanesi, Karaköprü, Osmanbey ve Balıklıgöl seferleriyle 5 hatta gece seferleri düzenleniyor.

Gece hizmet veren toplu ulaşım araçları şöyle:

33G Akabe Toki, 43G Eyyübiye Hastanesi, 73G Karaköprü, 90G Osmanbey, 63G-Balıklıgöl araçları hizmet verecek.

Mobil Urfa ulaşım rehberi ile ulaşım daha kolay

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Mobil Ulaşım Rehberi uygulaması Şanlıurfalı yolculara otobüslerin duraklardan geçiş saatlerini bildiriyor. Akıllı Durak uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyen kullanıcılar, konum bilgilerini paylaştıklarında harita üzerinde çevrelerinde bulunan durakları ve bu duraklardan geçen tüm otobüs hatlarının tahmini geliş saatlerini, otobüsün harita üzerindeki konumunu gerçek zamanlı olarak görebiliyor.

Arama işlemi sonunda seçilen hatta ait güzergah harita üzerinde görülürken, hattın uğradığı durak bilgileri, hattın sefer tarifesi, hangi durağa ulaşılacağı gibi toplu ulaşımı kolaylaştıracak bilgilere hızla erişilebiliyor.