T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şanlıurfa'da 24 saat ulaşım başladı

Şanlıurfa'da en çok kullanılan 5 otobüs hattında, 24 saat ulaşım hizmeti başladı

19 Kasım 2017 01:51

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, toplu taşıma araçlarında 24 saat uygulaması başlattı.

Şanlıurfa’da toplu taşımada 24 saat hizmet dönemi başladı. Kentte en çok yolcunun taşındığı 5 hatta otobüsler sabaha kadar çalışacak.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Şanlıurfa’nın merkezi noktalarına koyduğu seferler ile vatandaşlara gece yolculuk yapma imkanı sunuyor.

5 hatta hizmet verilecek

Şanlıurfalı vatandaşların huzur ve güvenli bir şekilde evlerine ulaşması için 5 farklı hatta 5 araç, gece 12 ile sabah 06.000 arasında hizmet veriyor.

Akabe-Toki, Eyyübiye Hastanesi, Karaköprü, Osmanbey ve Balıklıgöl seferleriyle 5 hatta gece seferleri düzenleniyor.

Gece hizmet veren toplu ulaşım araçları şöyle:

33G Akabe Toki, 43G Eyyübiye Hastanesi, 73G Karaköprü, 90G Osmanbey, 63G-Balıklıgöl araçları hizmet verecek.

Mobil Urfa ulaşım rehberi ile ulaşım daha kolay

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Mobil Ulaşım Rehberi uygulaması Şanlıurfalı yolculara otobüslerin duraklardan geçiş saatlerini bildiriyor. Akıllı Durak uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyen kullanıcılar, konum bilgilerini paylaştıklarında harita üzerinde çevrelerinde bulunan durakları ve bu duraklardan geçen tüm otobüs hatlarının tahmini geliş saatlerini, otobüsün harita üzerindeki konumunu gerçek zamanlı olarak görebiliyor.

Arama işlemi sonunda seçilen hatta ait güzergah harita üzerinde görülürken, hattın uğradığı durak bilgileri, hattın sefer tarifesi, hangi durağa ulaşılacağı gibi toplu ulaşımı kolaylaştıracak bilgilere hızla erişilebiliyor.

ETİKETLER

şanlıurfaotobüs24 saat ulaşım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24