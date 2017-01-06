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Şanlıurfa Viranşehir ve Bozova belediye eş başkanları tutuklandı

Şanlıurfa'da, PKK'ya yönelik operasyonda 64 kişi gözaltına alınmıştı

06 Ocak 2017 02:12

Şanlıurfa'da, PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliye sevk edilen 64 kişiden, aralarında Viranşehir Eş Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Eş Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın da yer aldığı 21 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 196 kişiden, aralarında Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın bulunduğu 64'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan aralarında Cin ile Taş'ın da yer aldığı 21 kişi tutuklandı, 43 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK'ya yönelik 13 Aralık 2016'da düzenlenen operasyonda, Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş, Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Viranşehir, Bozova, Halfeti ve Suruç ilçelerinin belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 196 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 91 kişiden 37'si tutuklanmıştı.

 

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