Şanlıurfa Valiliği'nden 5 günlük miting yasağı

Şanlıurfa Valiliği, kentte 5 gün boyunca yürüyüş, miting ve tüm etkinliklerin yasaklandığı duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, yasak kararının kent merkezi ve tüm ilçelerde geçerli olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesine istinaden 20-21-22-23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler il merkezi ve tüm ilçelerde yasaklanmıştır."