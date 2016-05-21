T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa Valiliği'nden 5 günlük miting yasağı

Valilikten yapılan açıklamada yasağın tüm ilçelerde geçerliği olduğu belirtildi

21 Mayıs 2016 22:30

Şanlıurfa Valiliği, kentte 5 gün boyunca yürüyüş, miting ve tüm etkinliklerin yasaklandığı duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, yasak kararının kent merkezi ve tüm ilçelerde geçerli olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesine istinaden 20-21-22-23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler il merkezi ve tüm ilçelerde yasaklanmıştır."

ETİKETLER

şanlıurfamitingşanlıurfa valiliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24