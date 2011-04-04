Şanlıurfa, Siverek'te silahlı kavga!

T24 - Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’ne bağlı Çepni Köyü’nde Bucak ve Acemoğlu aileleri arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.



Olay saat 19.39 sıralarında ilçeye bağlı Çepni Köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında kavga çıkan iBucak ve Acemoğlu aile fertleri arasında bugün silahlı çatışma yaşandı. Kalaşnik marka otomatik silahların da kullandığı öne sürülen silahlı çatışmada ortalık kan gölüne döndü. Çatışmada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.



Yaralılar ambulans ve özel araçlarla Siverek ve Şunlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı. Köyde gerginlik devam ederken yeni bir olay yaşanmaması için çok sayıda jandarma sevk edilerek yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaralıların getirildiği hastanelerde de polis geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.







