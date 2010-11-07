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Yaşam

ŞANLIURFA SICAKTAN KAVRULUYOR ŞANLIURFA (A.A)

07 Kasım 2010 15:46

-ŞANLIURFA SICAKTAN KAVRULUYOR ŞANLIURFA (A.A) - 11.07.2010 - Haziran ayını mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla geçiren Şanlıurfa'da, temmuz ayıyla birlikte sıcaklıklar daha da arttı. Türkiye'de sıcak havanın en yüksek seviyede yaşandığı illerden biri olan ve bu yıl da haziran ayında, en yüksek sıcaklık ortalamasının aşıldığı Şanlıurfa'da, temmuz ayıyla birlikte sıcaklıklar biraz daha yükseldi. Temmuz ayı mevsim normallerinin 38 derece civarında olduğu kentte, bir kaç gündür gölgede 40 derece etrafında seyreden sıcaklığın, 40,9 derece olduğu bugün ise, gün içerisinde yüzde 14 nemle, 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da, hafta başında bunun 1-2 derece daha yükselebileceği, bu çerçevede pazartesi ve salı günü en yüksek 43 dereceye kadar çıkabileceği tahmin edilen sıcaklığın, çarşambadan itibaren ise biraz düşmeye başlayarak, mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor. Uzmanlar, güneş ışınlarının yer yüzüne dik geldiği 12.00-16.00 saatleri arasında, çocuklar ve yaşlılar ile tansiyon ve kalp rahatsızlığı olanların, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyor. Bu arada sıcaktan bunalan vatandaşlar, öğle saatlerinde evlerinde veya park ve bahçelerdeki gölgeliklerde zaman geçirirken, imkan bulanlar havuzlarda ve kent merkezine yakın bağ evlerinde, bu imkanı bulamayan kimi çocuklarsa süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Sıcak hava nedeniyle öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda insan ve araç trafiğinin seyrekleştiği kentte, havanın serinlediği akşam saatlerinde ise hareketlilik yaşanıyor.

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