Şanlıurfa Emniyeti insansız hava aracı üretti

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli şube müdürü tarafından “Hava ceylanı” adı verilen insansız hava aracı geliştirildi.

Valilik basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, hava aracını suç ve suçlularla mücadelede kullanacak.

İl Emniyet Müdürlüğü Silah Ruhsat Şube Müdürü Oykun İlgin tarafından geliştirilen ve havadan görüntü alma özelliğine sahip araç, Vali Celalettin Güvenç ve Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu'nun katılımıyla test edildi.

İnsansız hava aracını var olan teknikleri kullanarak geliştirdiğini ifade eden İlgin, aracın 10 bin TL'ye mal olduğunu söyledi.

Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştireceği operasyonlarda havadan görüntü alabilecek aracı oldukça beğendiğini ifade eden Vali Güvenç de Şube Müdürü İlgin'i tebrik etti.

Uzaktan kumandayla kontrol edilen “Hava ceylanı” 8 kanadı ve pervanesiyle gökyüzünde insansız olarak uçabiliyor.

Hava aracının tanıtım ve test amaçlı ilk modeli, 2-3 bin metre yükseklikte 10-15 dakika boyunca uçuş yapabiliyor. Üzerindeki gelişmiş kamerayla çektiği fotoğraf ve görüntüleri, yerde kurulan panele yansıtıyor.