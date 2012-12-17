T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa Emniyeti insansız hava aracı üretti

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli şube müdürü tarafından 'Hava ceylanı' adı verilen insansız hava aracı geliştirildi

17 Aralık 2012 16:54

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli şube müdürü tarafından “Hava ceylanı” adı verilen insansız hava aracı geliştirildi.

Valilik basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, hava aracını suç ve suçlularla mücadelede kullanacak.

İl Emniyet Müdürlüğü Silah Ruhsat Şube Müdürü Oykun İlgin tarafından geliştirilen ve havadan görüntü alma özelliğine sahip araç, Vali Celalettin Güvenç ve Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu'nun katılımıyla test edildi.

İnsansız hava aracını var olan teknikleri kullanarak geliştirdiğini ifade eden  İlgin, aracın 10 bin TL'ye mal olduğunu söyledi.

Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştireceği operasyonlarda havadan görüntü alabilecek aracı oldukça beğendiğini ifade eden Vali Güvenç de Şube Müdürü İlgin'i tebrik etti.

Uzaktan kumandayla kontrol edilen “Hava ceylanı” 8 kanadı ve pervanesiyle gökyüzünde insansız olarak uçabiliyor.

Hava aracının tanıtım ve test amaçlı ilk modeli, 2-3 bin metre yükseklikte 10-15 dakika boyunca uçuş yapabiliyor. Üzerindeki gelişmiş kamerayla çektiği fotoğraf ve görüntüleri, yerde kurulan panele yansıtıyor.

ETİKETLER

şanlıurfainsansız hava aracıemniyet müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24