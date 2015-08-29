Şanlıurfa Emniyet Müdürü: ‘İki polis öldürüldü diye hava operasyonu mu yapılırmış' diyenler...

Şanlıurfa'da, Balıklıgöl Devlet Hastanesi acil servisinden çıkan polis aracına PKK’lılarca düzenlenen saldırıda şehit olan iki polis memuru için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı polislik mesleğinin gönül işi olduğunu belirterek 'Bunu 'İki polis öldürüldü diye hava operasyonu mu yapılırmış' diyenler anlayamazlar" şeklinde konuştu

Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servis'te uğradıkları silahlı saldırısı sonrası hayatını kaybeden polis memurları Tanju Sakarya (26) ve Fatih Kilbey'in (40) cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundan alınarak, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Türk bayrağına sarılı tabutlarla meslektaşlarının omuzlarında Emniyet Müdürlüğünün bahçesine getirilen polisler için saygı duruşunda bulunuldu. Törene, Sakarya ve Kilbey'in yakınları, Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ile çok sayıda vatandaş ve polis memurları katıldı.

Törende konuşan Pınarbaşı, “şehitler için toplandıklarını belirterek, polisliğin mesleğinin sıradan yapılan bir iş olmadığını” söyledi. “Polisliğin bir gönül işi olduğunu” kaydeden Pınarbaşı, şunları kaydetti:

"Bunu haktan, hukuktan, millet sevgisi, vatan sevgisi nedir bilmeyenler anlamazlar. Vatan için ve milletin huzuru için canını veren şehitlerimizi sıradan ölüler gibi görenler anlayamazlar. 'İki polis öldürüldü diye hava operasyonu mu yapılırmış' diyenler anlayamazlar. Yaklaşık 40 yıldır kan akıtan, kundaktaki 3 aylık bebekleri dahi kurşunlayarak katleden katiller sürüsünü ve uzantılarını sanki 40 günlük özgürlük savaşçısı masumlar gibi göstermeye çalışanlar, kurdu, kuzu postuna büründürüp kuzu diye millete inandırmaya çalışanlar hiç anlayamazlar."

‘Bedelini ödeyecekler’

“Terör örgütü ve uzantılarına en ağır bedeli ödeteceklerini” söyleyen Pınarbaşı, "Polisimize ve askerimize tetik çekenlerden ziyade bunları azmettirenler ve kapalı kapılar arkasından kılavuzluk yaparak cesaretlendirenlere gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimizin çok kıymetli aileleri, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, siz ve herkes emin olsun. Milletimizin ve teşkilatımızın başı sağolsun" diye konuştu.

Vali Küçük ise “polislerin şehitler kervanı'nın çok kutlu yolcuları olduğunu” belirterek, "Şehit ailelerimiz sizlerin acısı çok büyük ve derin biliyoruz ama size söz veriyoruz bu katliamı yapanların yanına kar kalmayacak. Alçaklardan en ağır şekilde hesap sorulacaktır. Türk milletinin ve devletinin gücü karşısında hepsi ama hepsi çok yakında un ufak olacaklar" dedi.

‘Bizi sadece ölüm ayırır diyordun’

Hamile olduğu öğrenilen şehit Sakarya'nın eşi Fatime Sakarya ise elinde eşinin fotoğrafını taşıdı. "Peygamber efendimize komşu oluyorsun tek tesellim bu" diyen Sakarya, "Bana sürekli 'Bizi sadece ölüm ayırır' diyordun ve dediği gibi bizi ölüm ayırdı. Seni benim elimden alan bu vicdansız vatan hainlerini Allah kahretsin, sizinde ciğeriniz yanar inşallah" şeklinde ağıt yaktı.

Fatih Kilbey'in (45) eşi Özlem ise 3 çocuğuna sarılarak teselli olmaya çalıştı.

Yapılan duanın ardından naaşlar omuzlarda cenaze aracına taşındı. Şehitlerden Sakarya'nın cenazesi daha sonra memleketi Ankara'ya gönderilmek üzere GAP Havalimanına götürüldü, Kilbeyin cenazesi ise karayolu ile memleketi Hatay'a uğurlandı.