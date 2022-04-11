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Şanlıurfa'da otobüs şoförü yaşlı kadını tartaklayarak otobüsten attı!

Valilik, yaşlı kadının akli melekesinin yerinde olmadığını duyurdu

11 Nisan 2022 07:09

Şanlıurfa’da bir belediye otobüsü şoförü, kartı olmadığı gerekçesiyle yaşlı bir kadını otobüsten yaka paça indirdi. Valilik yaptığı açıklamada, kadının akli melekesinin yerinde olmadığını ve otobüs içerisinde hacet giderdiği anlaşıldığı için koruma ve bakım altına alındığını duyurdu.

Şanlıurfa'da bir otobüs şoförünün, yaşlı bir kadın yolcuyu otobüsten indirmesi görüntüleri tepki çekti. Otobüsü şoförü, yaşlı kadını otobüs kartı olmadığı gerekçesiyle tartaklayarak otobüsten indirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, söz konusu duruma ilişkin video görüntülerinin de yer aldığı açıklama yaptı.

Toplu taşıma aracından ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle indirildiği iddia edilen yabancı uyruklu kadının akli melekesinin yerinde olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Yaşlı kadının devamlı olarak otobüslere binip indiği ve araç içerisinde hacetini giderdiği anlaşılmıştır. Vatandaşların şikayeti üzerine otobüsten indirilip, bilahare kadın, zabıta ekiplerince koruma ve bakım altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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