Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 64 göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlenen 2 kamyonette gerçekleştirilen aramalarda sebze kasalarının altındaki gizli bölmelerde 62'si Afganistanlı, 2'si Pakistanlı olmak üzere 64 göçmen yakalandı, olayla ilgili 5 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.