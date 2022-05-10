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Yaşam

Şanlıurfa'da başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti

Başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Yusuf Yücel, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti

10 Mayıs 2022 15:31

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, evin avlusunda başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Yusuf Yücel, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, 5 Mayıs'ta, Suriye sınırına yakın Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.
Dedesinin evine misafirliğe giden Yusuf Yücel'e, avluda olduğu sırada, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi isabet etti.
Başından yaralanan küçük çocuk, ailesi tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra Şanlıurfa'daki özel hastaneye sevk edilen Yusuf, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Yakınlarına teslim edilen Yusuf'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Ceylanpınar'a götürüldü.
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