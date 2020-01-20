Şanlıurfa'da 7 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da polis ve jandarma tarafından düzenlenen ev baskınlarında "örgüt propagandası" yaptıkları iddiası ile 7 kişinin gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Urfa’nın Siverek, Hilvan, Bozova, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiası ile 7 kişi gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 2 kişi ise adreslerinde bulunmadığından gözaltında alınamadığı öğrenildi. Baskın esnasında evlerin kapıları kırılarak evlerde bulunan eşyaların dağıtıldığı fotoğraflara yansıdı.

Siverek ilçesinde Ramazan Kızoğlu ve Süleyman Erbil, Hilvan’da Mehmet Ayhan gözaltına alınırken, Bozova’nın Deliler mahallesinde ise Ahmet Gerçek ve Muharrem Gerçek adlı yurttaşların adreslerinde bulunmadıkları için gözaltına alınmadığı öğrenildi. Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde de ismi öğrenilemeyen 4 kişinin gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Urfa İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu öğrenildi.