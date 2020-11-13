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Şanlıurfa'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

13 Kasım 2020 18:19

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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