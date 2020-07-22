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Koronavirüs

Şanlıurfa'da 206 ev daha karantinaya alındı

Kentteki 64 evde uygulanan karantina sona erdi

22 Temmuz 2020 15:08

Şanlıurfa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 206 ev daha karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 7, Bozova'da 3, Eyyübiye'de 11, Haliliye'de 68, Harran'da 1, Hilvan'da 3, Karaköprü'de 95, Siverek'te 3, Suruç'ta 2 ve Viranşehir ilçesinde 12 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 64 evde uygulanan karantina sona erdi.

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