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Yaşam

Şanlıurfa Cezaevi'nde yangın

Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi

25 Şubat 2013 21:42


Şanlıurfa E Tipi Cezaevi'nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevkedildi.

Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi.

Akçakale yolu üzerindeki cezaevinin çocuk koğuşunda akşam saatlerinde duman yükseldiğini gören gardiyanlar, söndürme tüpleriyle yangına müdahale edip itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Olay yerine sevk edilen ambulanslar, cezaevinin içerisine alındı. Polis ekipleri de cezaevi ve çevresinde önlem aldı.

Bu arada Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu da inceleme yapmak üzere cezaevine geldi. Emniyet Müdürü Likoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine bir koğuşta yangın çıktığını ve 2 kişinin dumandan etkilendiğini söyledi.

Bu arada Şanlıurfa Cezaevi'nde geçen yıl haziran ayında da yangın çıkmıştı.

 

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