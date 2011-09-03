-Şanlıurfa cezaevinde gerginlik ŞANLIURFA (A.A) - 03.09.2011 - Şanlıurfa E Tipi Cezaevinde bir koğuşta yaşanan gerginlikte, birkaç yatak ateşe verildi. Koğuşta çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinde, siyasi mahkumların tutulduğu bir koğuşta, nedeni henüz öğrenilemeyen bir gerginlik yaşandı. Olayda birkaç yatağın ateşe vermesiyle küçük çaplı bir yangın çıktı. Cezaevi görevlilerince yapılan müdahalenin ardından tutuklular başka bir koğuşa alınırken, cezaevine çağrılan itfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, koğuş içerisindeki bazı malzemelerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Güvenlik tedbirlerinin artırıldığı cezaevinin çevresinde polis ekipleri de önlem aldı. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ve olası yaralama ihtimaline karşı gönderilen 112 Acil Servis ambulansının cezaevinden çıktığı görüldü.