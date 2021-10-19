Şanlıurfa Belediyesi Squid Game'den ilham aldı; "Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara"

Son günlerde tüm dünyada yüksek izlenme oranlarına ulaşan Squid Game adlı Güney Kore yapımı dizi, Şanlıurfa Belediyesi’ne de ilham oldu. Dizide, daha yüksek bahisli oyunlar oynamaya davet için verilen kartların bir benzeri Şanlıurfa Belediyesi tarafından dağıtılmaya başlandı. Belediye tarafından dağıtılan kartın arka yüzünde, "Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara" notu ile birlikte telefon numaraları yer aldı.

Peki Squid Game’den esinlenen bu kartlar Urfa’da niye dağıtılıyor? Merak konusu olan bu sorunun yanıtını Şanlıurfa Belediyesi verdi. Habertürk'ün haberine göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Girişim Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde gençlere yönelik teknoloji kurslarına dikkat çekmek için dağıtıldığı belirtildi. Robotik kodlama, grafik, web yazılımı gibi kurslara çağrı niteliğinde dağıtılan kartlar vatandaşların da ilgisini çekti.

Netflix'in son zamanlarda en çok izlenen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, konusu ve verdiği mesajlarla pedagoglar başta olmak üzere uzmanların dikkatli incelemeleri altında. Dizide para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.