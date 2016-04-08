Şanlıurfa Barosu TEM'e avukat atamasını durdurdu

Şanlıurfa Barosu, TEM Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerinin avukatlara dönük dışlayıcı, rencide edici uygulamaları nedeniyle CMK kapsamında yapılan avukat atamalarını durdurdu.

Urfa Barosu, Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) yönetmeliği kapsamında gözaltındaki kişilere adli yardım sunmak üzere yapılan avukat atamalarını Urfa TEM Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin avukatlara dönük ‘dışlayıcı, rencide edici ve hukuk dışı uygulamaları’ nedeniyle durdurdu. Baro tarafından 6 Nisan günü alınan karar doğrultusunda TEM Şube Müdürlüğü'ne avukat gönderilmeyecek.

Dicle Haber Ajansı'ndan Sıddık Damar'ın haberine göre, Şanlıurfa Adliye Sarayı önünde bir araya gelen Urfa Barosu Başkanı Av. Hikmet Delebe ve baro üyesi avukatlar, basın açıklaması yaptı. Aldıkları kararı kamuoyu ile paylaşan Delebe, Avukatlar Günü haftasında olmalarına rağmen arkadaşlarının dışlanıp, hakaretlere maruz kaldığını ifade etti.

“TEM avukatların görev yapma koşullarını bütünüyle ortadan kaldırmıştır”

Yargının üç temel unsurundan olan avukatlığın en yazık ki toplumda hak ettiği değere kavuşamadığını söyleyen Delebe, "Mevzuatın amir hükümlerine göre yargı, emniyet makamları ve tüm kamu kurum ve kuruluşların görevini icra eden avukatlara her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlü iken, maalesef avukatlar çoğu zaman engellenmekte adeta imkansız hale getirilmektedir. Bu çerçevede özellikle Urfa TEM Şube Müdürlüğü'nde meslektaşlarımızın görev yapmalarının koşulları bütünüyle ortadan kaldırılmıştır" diye konuştu.

Delebe, avukatlara dönük dışlayıcı, rencide edici ve hukuk dışı uygulamaları ise şöyle sıraladı:

"-Meslektaşlarımız dışlanmakta, müvekkilleri ile görüşmeleri engellemekte ve şüphelilerle aynı kefeye konularak adeta hakarete uğramaktadır.

-Aileler gözaltındaki yakınlarına özel müdafi tuttuklarında TEM'deki kolluk görevlileri "gözaltındakilerin özel müdafi istemediklerine" dair tutanaklar tutularak avukatlar geri gönderilmektedir.

-Avukat meslektaşlarımız TEM kampüs alanına alınmakta, bu alanda bulunan meslektaşlarımız zorla ve yaka paça dışarı çıkarılmaktadır.

-Yine gözaltındaki kişilere "şu avukat şudur, şu avukat bucudur" denilerek avukatlara adeta fişlenmekte ve gözaltındaki kişilerde bir algı oluşturarak meslektaşlarımızın görev yapmaları engellenmektedir.

- Dosyalarda kısıtlanma kararı bulunduğu söylenerek dosyaların avukatlar tarafından incelenmesi engellendiği veya kısıtlama kararı avukatlara gösterilmediği halde, her nasıl ise bu dosyaların içeriği algı oluşturulacak şekilde bir kısım medyada çarşaf çarşaf sergilenmektedir."

Başkan Delebe, Baro Acil Müdahale Komisyonu ve avukatlar tarafından tutulan bu konudaki pek çok tutanağın İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu'na gönderilerek ilgili ve sorumlu kolluk personellerinin şikayet edildiğini de kaydetti.

Ancak bu 'hukuk dışı' uygulamaların sonlanması için bu güne kadar yaptıkları bütün şikayet, girişim ve görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine böylesi bir karar almak zorunda kaldıklarını vurgulayan Delebe, bu yaklaşımların son bulması halinde kararlarını geri alacaklarını ifade etti.