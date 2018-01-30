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SANİYELER İÇİNDE TELEFON BAYİSİNİ SOYDULAR

Haber -Kamera :Ozan URAL /İstanbul DHA Kadıköy'de bir telefon bayisine camını taşla kırarak giren hırsızlar saniyeler çok sayıda cep telefonu çalarak kaçtı

30 Ocak 2018 10:44

Haber -Kamera :Ozan URAL /İstanbul DHA
Kadıköy\'de bir telefon bayisine camını taşla kırarak giren hırsızlar saniyeler çok sayıda cep telefonu çalarak kaçtı. Olay gece saat 03:00 sıralarında Kadıköy Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi\'nde gerçekleşti. Telefon bayisinin camını kaldırım taşlarıyla kırarak içeriye giren yüzleri maskeli hırsızlar, çok sayıda telefonu alarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı

Görüntü dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Hırsızların dükkanın camını kırarak içeri girmesi
-Dükkanın içindeki telefonları almaları
-Olay yerinden kaçmaları
-Genel ve detaylar
 

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