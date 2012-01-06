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Sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2012 00:06

-Sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi İSTANBUL (A.A) - 05.01.2012 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalar sonrasında gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener ve Soner Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 14 sanık hakkında açılan davada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.  Çağlayan'daki İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada alınan ara kararlar, Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Ekinci tarafından açıklandı. Buna göre, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına oy birliğiyle karar verildi. 

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