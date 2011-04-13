-SANIKLARIN ADAYLIĞINA İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, bazı dava sanıklarının milletvekili adaylıklarının iptali istemiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu. Çevik, YSK'ya gönderdiği dilekçede, ''Ergenekon'' davası sanıkları Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın Zonguldak, gazeteci Mustafa Balbay'ın İzmir, eski ATO Başkanı Sinan Aygün'ün Ankara'dan CHP milletvekili adayı, ''Balyoz Planı'' davası sanıklarından emekli Korgeneral Engin Alan'ın ise İstanbul'dan MHP milletvekili adayı olarak gösterildiği hatırlatıldı. Dilekçede, ''Ergenekon'' davası sanıkları gazeteci Tuncay Özkan, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, ''Devrimci Karargah Örgütü'' davası sanığı eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, ''Balyoz Planı'' davası sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan ile ''KCK Davası'' sanıkları Hatip Dicle, Faysal Sarıyıldız, İbrahim Ayhan, Kemal Aktaş, Selma Irmak ve Gülseren Yıldırım'ın da bağımsız milletvekili adayı oldukları kaydedildi. Milletvekilliği dokunulmazlığı ve milletvekili seçilen kişi hakkındaki yargılama işlemlerine ilişkin yasal düzenlemelerin anlatıldığı dilekçede, Sebahat Tuncel'in milletvekili seçilmesinin ardından yaşanan sürece de yer verildi. Söz konusu kişilerin milletvekilliği adaylıklarının Anayasa ve yasalara aykırı olduğu savunulan dilekçede, bu adaylıkların iptal edilerek, partilerin uyarılması istendi.