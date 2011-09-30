-Sanık Turhan Çömez hakkında tutuklama talebi İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, firari sanık Turhan Çömez'in yokluğunda tutuklamasını ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savcı Pekgüzel, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin görüşünü açıkladı. Pekgüzel, iddianame ve eklerinde gösterilmiş olan delillere göre kuvvetli suç şüphesinin varlığını haklı kılacak derecede somut olguların bulunduğunu, yüklenen suçların Ceza Muhakemesi Kanununun 100/3. maddesinde sayılı tutuklama nedenleri arasında olduğunu ve Çömez'in yurt dışında kaçak durumda bulunduğunu kaydetti. Çömez'in yokluğunda tutuklanmasını, hakkında kırmızı bülten çıkartılarak, infazı için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmesini isteyen Pekgüzel, tutuklu sanıklardan özel harekat polisi Mehmet Dalagan'ın da adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesini talep etti. Pekgüzel, Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın da aralarında bulunduğu diğer 20 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.