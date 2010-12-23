Sanık, mahkeme salonunda silahla başından vuruldu

T24 - Kadıköy Adliyesi'nde görülen bir cinayet davasının tutuklu sanığı, duruşma salonuna silah sokan bir kişi tarafından başından silahla vurularak ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki cinayet davası için tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden getirilen Mehmet Emin Soylu, duruşma salonuna alındıktan bir süre sonra öldürülen kişinin yakını tarafından silahla vuruldu.



Silahı, bir düzenek şeklinde adliyeye soktuğu bildirilen şüpheli, gözaltına alındı. Başından ağır yaralanan Soylu, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





