T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sanık komutanlar, Başbuğ'u işaret etti

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Başbuğ hakkında gereğinin takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılması kararına sanık

01 Ocak 2012 02:00

T24 - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunulması ve emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı hakkında kırmızı bülten ile arama kararı verilen İnternet Andıcı davasında, mahkeme heyeti başka önemli kararlar da verdi.


Genelkurmay Harekât Başkanlığı bünyesindeki Bilgi Destek Dairesi’nde “Kamuoyunu yönlendiren internet siteleri kurup işlettikleri” gerekçesiyle çoğu asker 29 kişinin yargılandığı İnternet Andıcı davasının ara kararları önceki akşam geç saatlerde açıklandı.


İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Başbuğ hakkında gereğinin takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılması kararına sanık beyanları gerekçe gösterildi. Nisan 2009 tarihli İnternet Andıcı’na ilişkin tutuklu sanık dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, çapraz sorgusunda kendisine yöneltilen soruların Genelkurmay Başkanı’na sorulmasını istemişti. Dönemin Harekât Başkanı Korgeneral Mehmet Ersöz ise İnternet Andıcı’nın dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tarafından imzalandığını söylemişti.


Andıcın hazırlandığı Bilgi Destek Dairesi’nde Nisan 2009 tarihinde şube müdürlüğü görevi yapan tutuklu sanık albaylar Cemal Gökçeoğlu, Hulusi Gülbahar, Ziya İller Göktaş, Genelkurmay Başkanı anlamında kullandıkları “komuta katı”nın onayı olmadan Andıç’ın uygulamaya konulamayacağının altını çizdiler. Başbuğ’un Genelkurmay Başkanlığı sırasında İrtica ile Mücadele Eylem Planı hakkında “kâğıt parçası” açıklaması da savcılar ve mahkeme heyetin üzerinde durduğu konulardan biri oldu.


Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu’nun çapraz sorgusu sırasında “İlker Başbuğ’a İrtica ile Mücadele Eylem Planı için ‘kâğıt parçası’ sözünü siz mi söyletiniz” sorusu dikkat çekti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24