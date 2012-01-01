Sanık komutanlar, Başbuğ'u işaret etti

T24 - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunulması ve emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı hakkında kırmızı bülten ile arama kararı verilen İnternet Andıcı davasında, mahkeme heyeti başka önemli kararlar da verdi.



Genelkurmay Harekât Başkanlığı bünyesindeki Bilgi Destek Dairesi’nde “Kamuoyunu yönlendiren internet siteleri kurup işlettikleri” gerekçesiyle çoğu asker 29 kişinin yargılandığı İnternet Andıcı davasının ara kararları önceki akşam geç saatlerde açıklandı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Başbuğ hakkında gereğinin takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılması kararına sanık beyanları gerekçe gösterildi. Nisan 2009 tarihli İnternet Andıcı’na ilişkin tutuklu sanık dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, çapraz sorgusunda kendisine yöneltilen soruların Genelkurmay Başkanı’na sorulmasını istemişti. Dönemin Harekât Başkanı Korgeneral Mehmet Ersöz ise İnternet Andıcı’nın dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tarafından imzalandığını söylemişti.



Andıcın hazırlandığı Bilgi Destek Dairesi’nde Nisan 2009 tarihinde şube müdürlüğü görevi yapan tutuklu sanık albaylar Cemal Gökçeoğlu, Hulusi Gülbahar, Ziya İller Göktaş, Genelkurmay Başkanı anlamında kullandıkları “komuta katı”nın onayı olmadan Andıç’ın uygulamaya konulamayacağının altını çizdiler. Başbuğ’un Genelkurmay Başkanlığı sırasında İrtica ile Mücadele Eylem Planı hakkında “kâğıt parçası” açıklaması da savcılar ve mahkeme heyetin üzerinde durduğu konulardan biri oldu.



Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu’nun çapraz sorgusu sırasında “İlker Başbuğ’a İrtica ile Mücadele Eylem Planı için ‘kâğıt parçası’ sözünü siz mi söyletiniz” sorusu dikkat çekti.





