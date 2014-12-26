Sanık avukatı: Görüntülerdeki kişi Ali İsmail Korkmaz değil, incelensin!

Gezi Parkı direnişi sırasında Eskişehir’de dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz davasında altıncı duruşma bugün görüldü. Sanıkların avukatı görüntülerdeki kişinin Ali İsmail Korkmaz olmadığını savundu. Avukat görüntülerin yurt dışında incelenmesini talep etti. Mahkeme duruşmayı 21 Ocak 2015'e erteledi.

Gezi Parkı Direnişi sırasında Eskişehir'de polisler ve eli sopalı bir grup tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın davasında altıncı duruşma bugün Kayseri'de görülüyor.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, Adliye binasının zemin katındaki konferans salonunda yapılıyor. Çeşitli illerden gelen ve müdahil olmak isteyen avukatlar, salonda yerini aldı.

Tutuksuz yargılanan polisler Hüseyin Engin, Şaban Gökpınar ve Yalçın Akbulut, tutuklu sanıklardan Muhammed Vatansever, Ebubekir Harlar, Ramazan ve İsmail Koyuncu, duruşmada hazır bulundu. Tutuklu polis memuru Mevlüt Saldoğan'ın mahkemeye hastalığını gerekçe göstererek katılmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, duruşmadan notlar şöyle:

11.20: Mahkeme heyeti verilen aranın ardından ara kararları açıklıyor. Ara kararlar şöyle:

Hatay Barosu'nun katılma talebinin reddine,

Mevlüt Saldoğan'ın mazeretinin kabulüne,

Saldoğan'ın sağlık durumu nedeniyle mazeretli sayılmasına, bir dahaki duruşmaya katılmaması halinde görüntülü olarak katılmasına,

Duruşmanın 21.Ocak.2015'e bırakılmasına karar verildi.

10.10: Gezi Parkı Direnişi'nde hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün annesi de sanık avukatlarına bağırdı: Görüntülerdeki Ali değilse başka çocuktu... Çocuklarımızı böyle aldınız katiller.

10.05: Ali İsmail'in annesi sanıkların avukatına, "Doğruları konuş, senin çocuğun yok mu?" diye bağırdı.

10.00: Sanıkların avukatı Yalçın Akbulut, görüntülerdeki kişinin Ali İsmail Korkmaz olmadığını savundu. Akbulut görüntülerin yurt dışında incelenmesini talep etti.

09.57: Mahkemede söz alan Avukat Ayhan Erdoğan, "Geçen duruşma gününde Cumhurbaşkanı, 'Esnaflar polistir' diye bir konuşma yaptı. Bu davaya müdahaledir. Gezi'nin darbe olduğu söylendi geçtiğimiz celse... Gezi darbe değildir, yurttaşların kendi yaşam alanını savunmasıdır" dedi.

09.45: Sanık Mevlit Saldoğan’ın avukatı Mutlu Karayılan da mazeretli olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmıyor.

09.38: Sanık polis Mevlüt Saldoğan mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı, "Mazeret olduğu için bugün karar alma şansımız yok" dedi.

09.35: Duruşma savcısı değişti. Yeni savcı, esas hakkındaki mütalaayı değerlendiriyor.

09.30: Duruşma başladı.