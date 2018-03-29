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Sanığa bu kez 'içkili yerlere girme yasağı' tedbiri

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan KHK ile kapatılan TUHAD- FED Başkanı Mehmet Temizyüz'e 10 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanık hakkında daha önce hükmün açıklanmasının geri bı

29 Mart 2018 14:24

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan yargılanan KHK ile kapatılan TUHAD- FED Başkanı Mehmet Temizyüz\'e 10 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanık hakkında daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulandığı için, cezasını, \'alkollü içki servisi yapılan eğlence merkezlerine, barlara ve lokantalara girmesinin yasaklanması\' tedbirine çevirdi.
Diyarbakır\'da 15 Şubat 2016 tarihinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın Türkiye\'ye getirilmesinin yıl dönümü bahanesiyle basın açıklaması yapan KHK ile kapatılan Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu\'nun (TUHAD-FED)  Başkanı Mehmet Temizyüz ile açıklamada attığı slogan gerekçesiyle Nevzat Güney hakkında, \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan dava açıldı. Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada savunma yapan Temizyüz, okuduğu basın metnini kendisinin hazırladığını, içeriğinin barışa yönelik olduğunu, şiddet ve propaganda içermediğini, ifade özgürlüğü kapsamında yaptığını ileri sürerek beraatini talep etti. Diğer sanık Güney de olay tarihinde slogan atıp atmadığını hatırlamadığını belirterek, beraatini istedi.
Mahkeme, 9 Kasım 2017 tarihinde verdiği kararda, savcılık mütalaası doğrultusunda sanıkların üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirerek 10\'ar ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Sanık Nevzat Güney için hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulandı. Mahkeme heyeti, Mehmet Temizyüz için ise söz konusu kararın daha önce uygulanması nedeniyle sanığın cezasını, \'alkollü içki servisi yapılan eğlence merkezlerine, barlara ve lokantalara girme yasağı\' tedbirine çevirdi.
Sanık Mehmet Temizyüz 10 ay boyunca bu tedbire uymakla yükümlü olurken, bu tedbire uymadığının tespit edilmesi durumunda, yargılamayı yapan mahkeme, kısa süreli hapis cezasının tamamen ya da kısmen infazına karar verebilecek.

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