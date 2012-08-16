Sanica Boru Elazığspor-Fenerbahçe maçı oynanmayabilir

Sanica Boru Elazığspor'da haciz ve icralar nedeniyle Fenerbahçe maçı öncesi transfer tahtası açılamazken, lisans krizi yaşanmaya başladı. Kriz aşılmazsa Fenerbahçe ile yapılacak ilk maç oynanmayacak.

Sanica Boru Elazığspor Kulübü yönetim kurulundan yapılan açıklamada, "Sanica Boru Elazığspor yönetimi olarak olağanüstü günler yaşamaya devam ediyoruz. Her gün yeni gelen bir icra, her gün yeni gelen bir alacak evrakı gerçekten hakları olup olmadığı da bilinmeyen bir durum...

Elazığımız'ın güzide bir kulübü olan Elazığspor'u Süper Lig'e çıkarmış bir yönetim olarak maddi ve manevi destek beklerken tam aksine her geçen gün daha fazla problemlerle karşılaşmaktayız. Bu durumu gerçekten anlamak ve izah etmekte zorlanıyoruz. Biz yine de dilimiz döndüğünce bu sorunları sizlerle paylaşalım dedik.

TFF'ye eski futbolcular tarafından alacakları nedeniyle icra başvurusu yapılmış olup, transfer tahtamız kapalı hale gelmiştir ve futbolcularımızın lisanslarını çıkaramadığımızdan dolayı Fenerbahçe maçına çıkamamak gibi bir riskle karşı karşıya gelmişizdir.

Federasyona başvuran;

- Burak AKDİŞ

- Yavuz ERAYDIN

- Ömer ÇUĞ

- Ulaş MEYAN

- Muzaffer AKDOĞAN

- Murat GÜNDOĞAN

- Mehmet ŞAŞMAZ

- Osman ÖZKÖYLÜ 'nün alacaklarından dolayı verilmiş olan evraklar ödenmemiş olup bu kişiler de doğal olarak federasyona başvurarak icra yoluyla alacaklarının tahsili yoluna gitmişlerdir. Yine gerçek alacakları, hatta alacaklarının olup olmadığı belli olmayan bazı firmalar da aynı yolu seçmişlerdir. Futbolcu ve teknik adam alacakları toplamı 850.000 (850 milyar) olan bu miktarın ödenmemesinden dolayı da transfer tahtamız kapalı durumdadır. Diğer bir ifadeyle futbolcu lisanslarını çıkaramadığımızdan Fenerbahçe maçına çıkamama riski oluşmuştur.

Sanica Boru Elazığspor başkanı Sayın Selçuk ÖZTÜRK'ün eskiden gelen geçmiş yönetimlerin oluşturmuş olduğu borç tablolarına ve icralara ödediği rakam yaklaşık 8.000.000 (8 trilyon)'dur. Diğer ödemelerle beraber bugüne kadar yaklaşık 14.000.000 (14 trilyon)'u bulmaktadır. Kulüp başkanımız Sayın Selçuk ÖZTÜRK de bu büyük borç tabloları karşısında artık çok zorlanmaktadır.

Bizi en çok üzen ve yaralayan konu ise Elazığspor'a isim sponsoru olan Sanica Boru ile göğüs ve sırt reklam sponsoru olan hemşerimiz Kolin İnşaat'ın giden bu haciz yazılarından dolayı rahatsız olmalarıdır.

Bazı şahıs ve firmaların gerçekten Sanica Boru Elazığspor'dan alacakları bile belli olmayan gayri yasal düzenlenmiş belge ve senetlerle icra takibine geçmiş olmaları yukarıda adı geçen firmalarla yapmış olduğumuz anlaşmaları da sıkıntıya sokmuştur. Oysa Sanica Boru Elazığspor kulüp başkanının aktardığı nakitler dışında bu sponsor firmaların destekleriyle Elazığsporumuz ayakta kalamaya çalışmaktadır. Bazı art niyetli kişi ve firmalar Elazığsporumuz'a bu davranışıyla leke getirmek istemeleri çok düşündürücü ve manidardır.

Ama şunu hiç kimse unutmasın yeri ve zamanı geldiğinde bu kişi ve firmalar yönetimimiz tarafından yapmış oldukları haksız icralar kamuoyuna tek tek ifşa edilerek tanıtılacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.

Ayrıca bugüne kadar bizden önceki yönetimlerin yanında olan ve ciddi anlamda destek verenler, Sanica Boru Elazığspor'u Süper Lig'e çıkarmış ve maddi desteğini sonuna kadar kullanmış Selçuk ÖZTÜRK yönetimini neden yalnız bıraktılar?

Yoksa güçlü şeffaf ve duruşu net olan bir Sanica Boru Elazığspor yönetimi bu şehirde birileri tarafından istenmiyor mu? Ya da zayıf ve aciz bırakılmış bir Sanica Boru Elazığspor daha mı çok işlerine geliyor? Bir başka ifadeyle ellerinden oyuncakları alındı da yönetimimize bu tavırları ve duyarsızlıkları bundan dolayı mı oluştu.

Biz bunları çok yakından tanıyor ve kimler olduğunu da çok iyi biliyoruz şimdilik kamuoyu vicdanına havale ederek beklemekteyiz. Ancak günü gelince de yanımızda yer almayan hatta karşımızda olanları da kamuoyuna isimleriyle deklare edeceğiz. Bazen başkanımız Selçuk ÖZTÜRK'ün yapmış olduğu açıklamaların sert ve kırıcı olduğundan dem vuranlar şunu bilmelidirler ki, bu gerçekleri gizlemeden kamuoyuna duyurma üslubumuz aynı şeffaflıkla devam edecektir. Eğer bugün itibariyle federasyona olan bu borcu ödeyemezsek, transfer yasağına düşmüş olacağız ve Fenerbahçe maçına çıkamayacağız. O zaman bunun vebali de çok büyük olacaktır. Bizi yalnız bırakanlar, bu umursamaz ve bencil tavırlarıyla ortaya çıkacak bu vahim tablonun sonucuna da katlanmak zorunda olacaklarını bilmelilerdir.

Bizler Sanica Boru Elazığspor yönetimi olarak bugüne kadar olduğu gibi doğru bildiklerimizi dürüst bir şekilde yapma gayreti içinde olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Bizi tanıdık oyunlarla yıpratıp yıldırmaya çalışanlar şunu bilsinler ki;

İNANANLAR, İNANDIKLARINI BAŞARMIŞLARDIR.

Sanica Boru Elazığspor yönetimi ve sevgili taraftarımızla birlikte bu sıkıntıları aşarak inançla, istekle ve hırsla süper lig yolumuza devam edeceğiz. Bu şehrin aziz insanları samimi ve yürekli gakgolarımızla birlikte en güzel başarılara imza atacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur'' diye belirtti.