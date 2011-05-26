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Yaşam

ŞANGHAY'DA TÜRK FİLMLERİ HAFTASI ŞANGHAY (A.A)

26 Mayıs 2011 12:43

-ŞANGHAY'DA TÜRK FİLMLERİ HAFTASI ŞANGHAY (A.A) - 26.05.2011 - Çin'in Şanghay kentinde Türk Filmleri Haftası'nın tanıtım kokteyli ve galası yapıldı. Şanghay'da dün gece yapılan galada ''New York'ta Beş Minare'' filminin gösterimi öncesinde kısa bir konuşma yapan Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosu Deniz Eke, Şanghay'da düzenlenen bu etkinliğin Türk ve Çin film endüstrisinde yeni ufuklar açmasını arzu ettiklerini söyledi. Kentin Çin sinema endüstrisinde oynadığı role dikkati çeken Eke, Türkiye ve Çin'in ortaklaşa proje ve çalışmalar yapabileceğini belirterek, Şanghay Başkonsolosluğunun bu konuda desteğe hazır olduğunu bildirdi. Eke, Türk sinemasının ve film endüstrisinin gelişimini anlattı ve birçok Türk dizisinin dünyanın birçok ülkesine satıldığını söyledi. Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 40. yılı dolayısıyla ilki Pekin'de düzenlenen etkinliğin ikinci kısmı Çin'in Şanghay kentinde 1 Haziran'dan itibaren başlayacak. Türkiye'de geçen yıl yapılan Çin Sinema Günleri'nin karşılığı olan etkinliğe, ''Romantik Komedi'' filminin oyuncularından Burcu Kara, ''New York'ta Beş Minare'' ve ''Romantik Komedi'' filminin oyuncularından Engin Altan Düzyatan ve ''Atatürk-Veda'' filmi oyuncularından Özge Özpirinçci katıldı. Etkinlikler çerçevesinde aralarında Altın Ayı ödülüne layık görülen ''Bal'' filminin de olduğu ''Av Mevsimi'', ''Kosmos'', ''Denizden Gelen'', ''Romantik Komedi'', ''Atatürk-Veda'' ve ''Newyork'ta Beş Minare'' filmleri Şanghay'da 1-5 Haziran tarihleri arasında iki ayrı sinemada izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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