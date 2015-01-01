Şanghay’da izdiham: 35 ölü



35 kişinin ölümüne neden olan olay, Şanghay kentinin Hunagpu semtindeki Chen-yi Meydanı'nda düzenlenen yılbaşı kutlamaları sırasında gece yarısından 25 dakika önce meydana geldi. Meydanda on binlerce kişinin yılbaşı kutlamalarına katılmak için toplandığı ifade ediliyor.

Kalabalıkta ilerleyemeyen insanlar arasında baş gösteren panik sonucu 25'i kadın 10'u erkek olmak üzere 35 kişinin ezilerek hayatını kaybettiği, 43 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Emniyet birimleri, izdihamın nedeninin incelendiğini açıkladı.

Çin medyasına açıklamalarda bulunan görgü tanıkları, paniğe lüks bir gece kulübünden dağıtılan 100 dolarlık banknotların neden olduğunu öne sürdü. Banknotların gerçek ABD dolarını andırdığı ve 'Yeniyıl 2015' ibaresi taşıdığı ifade edildi.

Sosyal medya organlarında paylaşılan fotoğraflarda da yerde doları andıran banknotlar olduğu görülüyor. Ancak izdihama neden olan faktörün banknotlar olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ülkede çeşitli törenlerde, sahte para yakma geleneği bulunuyor.

Yılbaşı gecesi sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Huangpu kordonboyunun kalabalıktan geçilmediği, insanların ilerlemek için birbirinin üzerine yüklendiği görülüyor.