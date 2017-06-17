Şanghay İşbirliği Örgütü genişliyor, üyelik sırası Türkiye’de mi; Bu akşam Tele1’de tartışılacak

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) temelleri 21 yıl önce beş ülke tarafından atılmıştı: Çin, Rusya, Tacikistan, Kazakistan ve Kırgızistan. 2001’de örgüte Özbekistan da katıldı

Şanghay İşbirliği Örgütü, geçenlerde Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen zirvede genişleme kararı aldı. Pakistan ve Hindistan'ın katılımıyla üye sayısı 8’e ulaştı. Ekonomik kapasitesi 15 trilyon doları aştı ve 74 trilyon dolarlık dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geldi. Dünya nüfusunun yüzde 42’si, dünya toplam yüzölçümünün ise yüzde 23'ü ŞİÖ üyelerine ait.

Örgüt’ün dört tane gözlemci üyesi bulunuyor: İran, Belarus, Moğolistan ve Afganistan. Bir de “diyalog ortakları” var: Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Sri Lanka ve Türkiye.

Türkiye Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa Birliği’nin gözünü korkutmak istediği dönemlerde “Bizi Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye yapın” diye birkaç kez Rus lider Putin’e çağrıda bulunduğu biliniyor.

Ama Türkiye gerçekten de örgüte üye olmak istiyor mu, yoksa bunu sadece bir Batı’ya yönelik bir tehdit olarak mı kullanıyor; bu konuda farklı fikirler var.

Diğer yandan, örgüt yönetimi henüz Ankara’ya böyle bir çağrıda bulunmuyor. Sadece bu yıl, sembolik olarak Şanghay Enerji Kulübü'nün yönetimine Türkiye’yi getirerek bir jest yapmışlardı. Ancak tam üyelik önerecek kadar güvendiklerini söylemek zor.

Bir başka konu: Körfez Krizi nereye gidiyor? ABD ne yapmaya çalışıyor? Rusya “arabulucu” olabilir mi? Suriye sürecinde oluşturulan “Rusya-Türkiye-İran” üçlüsü şimdi Katar ile bir dörtlüye dönüşür mü? Türkiye, Ortadoğu’da yeni bir bataklığa mı sürükleniyor?

Ayrıca Rusya-Türkiye ilişkilerinde son durum, Putin’in hayvan sevgisi, “bir Rus mucizesi olarak Beriozka” ile her zamanki gibi basın özetleri ve kısa haberler, Tele1 kanalında bugün saat 21.00’de yayınlanacak olan Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü programında ele alınacak.

Kadir Has Üniversitesi'nden Profesör Serhat Güvenç, Rusya Kültür Bakanlığı’na bağlı Rusya Kültürel Miras Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yevgeniy Bahrevskiy ve Gazete Duvar yazarı Mühdan Sağlam programa canlı yayında konuk olarak katılıyorlar.

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın daha önce yayımlanmış bölümlerini şu adresten izlemek mümkün:

http://tele1.com.tr/category/dunyanin-oteki-yuzu/

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.