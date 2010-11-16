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Dünya

Şangay'da gökdelen yandı: 53 ölü

28 katlı gökdelende çıkan yangında 53 kişi öldü, 90 kişi yaralandı.

16 Kasım 2010 02:00

T24- Çin’in Şanghay şehrinde 28 katlı gökdelende çıkan yangında 42 kişi öldü, 90 kişi yaralandı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, Türkiye saatiyle 15:00 itibariyle söndürüldü.


Çin’in finans merkezi olan Şanghay’ın göbeğinde bulunan 28 katlı binanın restorasyon aşamasında olduğu ifade edildi.
 

Yerel yetkililer ve medya kuruluşları, yenileme çalışmalarının yapıldığı  kuledeki yangından sonra etrafı yoğun bir duman bulutunun kapladığını, bazı  kişilerin alevlerden kaçmak için pencerelerden atladığını bildirdi.
 

Aynı kaynaklar, çatıya çıkan bazı kişilerin el-kol işaretleriyle civarda  uçan helikoptere yardım çağrısında bulunduğunu ifade etti.
 

İtfaiyecilerin dört buçuk saatlik çalışmalarının ardından yangının söndürüldüğü ifade edildi.
 

Yangından kurtulanlardan biri olan 61 yaşındaki Li Xiuyun, kocası, oğlu ve torunuyla birlikte 16’ncı kattaki evlerinin merdivenlerinden aşağı kaçtıklarını ve itfaiyecilere sığındıklarını söyledi.

Hastaneye kaldırılan kadın, “Duman çok koyuydu, patlayan camlar merdivenleri kaplamıştı” dedi.



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