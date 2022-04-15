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Dünya

Şangay'da haftalardır evden çıkamayan vatandaşlarla hazmat elbiseli polis karşı karşıya geldi

25 milyon nüfuslu Şangay'da Çin'in 'sıfır Covid' politikası nedeniyle günlerdir tam kapanma uygulanıyor

15 Nisan 2022 12:20

Çin’in ‘sıfır Covid’ politikası nedeniyle günlerdir tam kapanmanın uygulandığı, evlerine kapanan insanların gıdaya erişimde dahi sorun yaşadığı Şangay’da evlerinden çıkmak isteyen bazı vatandaşların hazmat elbisesi giyinen polislerle karşı karşıya geldiği görüntüler ortaya çıktı. 

The Guardian’da yer alan habere göre, Çin’in ekonomisinde önemli bir yeri olan 25 milyon nüfuslu Şangay’da Covid-19’un başladığı dönemden bu yana en büyük vaka patlaması ve en sıkı karantina uygulanıyor.

Nisan ayının başından bu yana kapanma uygulayan vatandaşlar, gıda sıkıntıları çekmeye başlarken tepkiler de büyüyor. 

Sosyal medyada yayılan bazı görüntüler, bir sitenin çevresinde vatandaşların, polis plakası taşıyan hazmat elbiseli güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiğini gösterdi

Bir videoda, vatandaşlar polisi kendilerine vurmakla suçlarken gözaltılar yaşandığı görüldü.

Şangay’da yetkililer, yeni Covid karantina tesisleri kurulacağını, testi pozitif çıkan kişilerin semptom göstermeseler dahi buralara götürüleceğini söylüyor.

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