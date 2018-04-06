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Ekonomi

Şangay Altın Borsası Başkanı Jiao Jinpu Borsa İstanbul'u ziyaret etti

İstanbul, 6 Nisan (DHA) - Şangay Altın Borsası Başkanı Jiao Jinpu ve beraberindeki heyet Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murat Çetinkaya’yı ziyaret etti

06 Nisan 2018 22:10

İstanbul, 6 Nisan (DHA) - Şangay Altın Borsası Başkanı Jiao Jinpu ve beraberindeki heyet Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murat Çetinkaya’yı ziyaret etti.
Borsa İstanbul\'dan yapılan açıklamaya göre, Çin ve Türkiye’deki altın piyasalarına ilişkin yapılacak muhtemel işbirlikleri ile ilgili olarak, Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, son yıllarda güçlü bir ivmeye ve hızlı büyümeye sahip olması nedeniyle altın sektörü ticaretinin iki ülke piyasaları arasında artırılması konuları değerlendirildi.
Açıklamada, \"Bu doğrultuda her iki ülkenin de uluslararası piyasalara entegre pazarları ve söz sahibi konumları nedeniyle işbirliğinin ticareti artıracağı üzerinde duruldu\" denildi ve eklendi:
\"Türkiye’nin hem coğrafi olarak bulunduğu yer, farklı saat dilimleri nedeniyle etkin bir işlem saatine sahip olması hem de uluslararası bir finans merkezi olma çalışmaları dolayısıyla Şangay Altın Borsası temsilcileri Borsa İstanbul ile muhtemel çalışmalarla ilgili olarak fikir alışverişinde bulunuldu.\" (Fotoğraflı)

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