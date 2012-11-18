Sandy Kasırgası, bir tek kuş yuvalarına zarar vermedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük zarara neden olan ve 110 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Sandy Kasırgası, sadece ağaçların zayıf dallarına yapılmış kuş yuvalarına zarar vermedi.

New Jersey'in Edgewater semtinde bulunan birçok ağaç, kasırganın etkisi ile evlerin ve arabaların üzerine devrilirken, toprağa betonla sabitlenmiş telefon ve elektrik direkleri de rüzgarın şiddetine dayanamadı.

Aynı şiddette rüzgara maruz kalan kuş yuvalarının ise zarar görmemesi, semtte yaşayanları hayrete düşürdü.



'Kuş yuvaları hala yerinde'



Edgewater sakinlerinden Luis Pen, ''Bu civarda birçok ağaç yıkıldı. Kimse bu kuşları düşünmedi. Bütün şehir ve sokaklar ışıksız kaldı, elektrik kabloları yere düştü. Şurada bir evin üstüne, aşağıda da bir arabanın üzerine ağaç düştü. Ama kuş yuvaları hala yerinde. Sanırım onlar doğa şartlarına karşı nasıl hayatta kalınacağını iyi biliyor'' dedi.

Bir diğer semt sakini Joseph Deposio (54) ise, kasırganın en şiddetli olduğu anlarda ortadan kaybolan papağan türü kuşların en güvenilir yer olarak gördükleri yuvalarında saklandıklarını söyledi.

Deposio, kuşların insanlardan daha sağlam barınaklar yaptığına dikkat çekerek, ''10 yıl önce ilk papağanı postane binasının direğinde gördük, şimdi onlardan binlerce var.

Kasırganın ilk iki günü ortalıkta görünmediler. Muhtemelen yuvalarında saklanıyorlardı. Sonrasında tekrar ötüşmeye başladılar. Şüphesiz bu yuvalar bizim evlerimizden daha sağlam'' dedi.

Sandy Kasırgası, ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde hayatı durma noktasına getirmişti. Bazı evlerin çatılarını uçuran ve duvarlarını yıkan kasırga, tonlarca ağırlıktaki ağaçları kökünden devirmişti.

Hızı zaman zaman saatte 120 kilometreye kadar çıkan kasırga, alınan önlemlere rağmen 110 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.