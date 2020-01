Dev Tanker kasırgaya dayanamadı

Sandy Kasırgası, ABD'de hayatı durma noktasına getirdi. Ülkede yaklaşık 7 milyon insanın karanlıkta yaşadığı ve şimdiye kadar da 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Obama kasırgayı, "Büyük Afet" olarak nitelendirirken, New York'ta ise dev bir tankeri karaya sürüklediği bildirildi.

Sandy Kasırgası, dün geceden beri ABD’nin Doğu Yakası ve orta kesimlerinde de etkili olmaya başladı. New Jersey başta olmak üzere, kıyı kesiminindeki kentlerde sel ve şiddetli rüzgarların etkisiyle büyük hasara neden olurken, beş eyalette ise en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kanada’nın Toronto kentinde ise bir kadının kasırganın etkisiyle çarpan enkaz nedeniyle öldüğü duyuruldu.

New Jersey, New York, Maryland, Pennsylvania ve Connecticut eyaletlerinde hayat felç olurken, ABD’li yetkililer Batı Virginia başta olmak üzere bazı eyaletlere bir metre kalınlığında kar düşebileceği uyarısında bulunuldu. Chicago'da ise kıyıya vuran dalgaların 6 metreye ulaşabileceği uyarısı yapıldı. New York'ta yedi metro istasyonunu su bastı.



'Büyük afet ilan etti'



ABD Başkanı Barack Obama, New York eyaletinde "Büyük Afet" ilan ettiğini açıkladı. Seçim çalışmalarına ara veren Obama, Beyaz Saray'da felaketle ilgili açıklamalarda bulundu. New York'un Staten Island semtinde, dev bir tanker Sandy Kasırgası'na dayanamayarak, karaya sürüklendi.



Kesinti bir hafta sürebilir



New York'ta elektrik trafosundaki patlama sonrası 3.1 milyon insan karanlıkta kaldığı belirtilirken, yetkililer elektrik kesintisinin bir hafta daha sürebileceği uyarısında bulundu. Ülke genelinde ise, 7 milyon insan elektriksiz kaldığı ve 15 bin uçak seferi iptal edildiği ifade edildi. Yetkililer maddi zararı 20 milyar dolar civarında tahmin ettiklerini açıkladı.

Rüzgarın şiddetinin New York ve New Jersey'da saatte yaklaşık 145 km hızla estiği belirtildi. Philadelphia, Washington, Baltimore ve Boston'ı içine alan bölgede ise bu hızın saatte 135 km olduğu açıklandı.



New York Karardı



New York kentinin, Sandy Kasırgası’ndan en çok etkilenen kentlerden biri olduğu belirtildi. Manhattan bölgesinde 250 bin hanenin elektriği kesilirken, Queens bölgesinde bir kişinin üzerine ağaç devrilmesi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

East ve Hudson Nehirleri’nin aşırı yağış sonucu taştığı ifade edilirken, sel sularının Aşağı Manhattan’a ulaştığı belirtildi. New York Valiliği yetkililerinden Howard Glaser, “Deniz suyu Manhattan’a ulaştı. Abartmıyorum, sular Battery Tüneli’ne akın ediyor” dedi.

Yetkililer, yüz binlerce haneye elektrik verilemediğini, kentte rüzgarın saatte 145 km hıza ulaştığını, sele neden olan dev dalgaların ise yaklaşık 4.2 metre büyüklüğünde olduğu açıklandı.Yetkililer, Sandy Kasırgası en etkili şiddetini göstermeden önce 3.5 metreyi aşacak dalgaların felakete neden olabileceğini belirtmişti.

Yerel televizyon kanalı WNBC, Staten Island bölgesindeki evlerin çatı katlarına kadar sel sularının içinde kaldığını belirtirken, yüzlerce otomobil sel sularının altında kaldı. New York Polisi’nin, botlarla Brooklyn bölgesinde mahsur kalan insanları kurtarmaya çalıştığı ifade edildi.



375 bin kişiye tahliye emri



New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg’ün mutlaka boşaltılması gerektiğini açıkladığı bölgelerde evlerini terk etmeyen on binlerce kişinin, mahsur kaldığı bildirildi.

Bloomberg, 911 acil yardım hattını saatte 20 bin kişinin aradığını belirterek, şikayetlerin ağırlıklı olarak devrilen ağaç ve elektrik direkleri nedeniyle olduğuna dikkat çekti.

"Çok daha tehlikeli olabilir. Bu uzun sürecek bir kasırga" diyen New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, kentte metro sisteminin çalışmadığını, borsa ve okulların kapalı olduğunu belirtti.



Şehir yetkilileri, metro seferlerini kaldırırken, Manhattan’daki bir çok ana yol ve köprülerin trafiğe kapatıldığını belirtti.

Wall Street Borsası, 11 Eylül 2001’deki İkiz Kuleler salsırısından bu yana ilk kez işlemlerini durdurduğunu duyurdu.

New York polisi ve Ulusal Muhafız Birliği’ne bağlı askerler Belediye Başkanı Bloomberg’ün boşaltılmasını istediği bölgelerde yardıma ihtyacı olan kişilere ulaşmak için devriyeye çıkarken, 3.5 metrelik dalgaların ve sel sularının tehdit ettiği bölgelerde bulunan 375 bin kişi için zorunlu tahliye emri çıkarıldığı bildirildi.

Yetkililer, sel sularının iç bölgelere ilerlemesinin beklendiği Manhattan’da sokakların çeşitli önlemlerle kapatılmaya çalışıldığı ve polis araçları sokakları bloke etmek için kullanıldığı belirtildi.

Sandy Kasırgası, şu ana kadar Orta Amerika ülkeleri dahil olmak üzere etkili olduğu bölgelerde en az 67 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu bildirildi.

Kasırga nedeniyle dün batan HMS Bounty gemisinde bulunan 17 kişiden 14’ü Sahil Güvenlik tarafından kurtarılırken bir mürettebat hayatını kaybetti, geminin kaptanının ise kayıp olduğu belirtildi.