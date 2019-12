-Şandır'dan ses kaydı değerlendirmesi TBMM (A.A) - 24.08.2011 - MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e ait olduğu iddia edilen ses kaydına ilişkin basında yer alan haberleri değerlendirirken, ''Üzüntülerimi ifade ediyorum. Türkiyemiz maalesef bu iktidar döneminde kendine yakışmaz öyle olaylar yaşamaktadır ki kabul edebilmek mümkün değildir'' dedi. Şandır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yeni hazırlanan ve geçen yıl gündeme gelmeyen kanun tekliflerini TBMM Başkanlığına sunduklarını ifade etti. Şandır, bunların arasında, ''nafaka alacağını tahsil edemeyen kadınların alacaklarının devletçe ödenmesini'', ''Adli Tıp Kurumunun özerkleştirilmesini'', ''orman vasfını yitirmiş 2-B arazilerinin değerlendirilmesini'', ''şehit olanların çocuklarının ve kardeşlerinin istemeleri halinde askerlikten muaf tutulmalarını'', ''zaruri ev ihtiyaçları ve üretim araçlarının hacze konu edilmemesini'', ''uzman jandarma çavuşların ve TSK personelinin özlük haklarının iyileştirilmesini'', ''serbest bölgelerde istihdam üzerinden gelir vergisi alınmasını ertelemeyi ve ''düğünlerde ateşli silahların kullanılmasının cezalarının artırılmasını'', ''Tarsus, Silifke ve Anamur adları ile 3 yeni il kurulmasını'' amaçlayan kanun teklifleri bulunduğunu anlattı. Kanun tekliflerinin önemli olduğunu belirten Şandır, hazırladıkları araştırma önergelerini de Meclis Başkanlığına sunacaklarını belirtti. ''İktidar olmak iddiasıyla'' seçimlere girdiklerini vurgulayan Şandır, ''Milletimizin takdirine saygı duyuyoruz. Milletimiz bize muhalefet görevi verdi. Biz uzlaşmacı, diyaloğa açık, hoşgörülü, sorun üreten değil, sorunların çözümüne katkı veren bir muhalefet anlayışıyla hareket edeceğiz. Milli konularda, net, sert muhalefetimizi de geri koymayacağız'' diye konuştu. Şandır, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Hükümetin Libyalı muhaliflere para yardımı yaptığı konusunda haberler çıktı. Sizin bu konuda değerlendirmeniz nedir?'' sorusuna Şandır, ''Türkiye bir hukuk devleti. Hukukun dışında yapılan her işlem, kim yaparsa yapsın hukuk dışı olur. Basına yansıdığı kadarıyla Hükümet, bu parayı hangi hukuka dayalı olarak veriyor? Mesela, Başbakan'ın örtülü ödeneğinden mi veriyor, bunu topluma açıklaması lazım'' yanıtını verdi. ''Komşularımızın sorunlarına çözüm üretmek, o sorunların çözümüne katkı vermek insani bir hadise'' diyen Şandır, şöyle devam etti: ''Ülkenin sorunları, Hükümetin öncelikli mecburiyetidir. Hükümeti bu konuda açıklama yapmaya davet ediyoruz. Türkiye çadır devleti değildir. Türkiye bir hukuk devletidir. Yetki kullanan herkes hukukun içinde kalmak mecburiyetindedir. Kimse babasının parasını verir gibi kamunun kaynaklarını hiçbir sebeple hiç kimseye veremez. Verildiği iddia edilen 200 milyon doları hangi karara, hangi hukuka dayalı verdiklerini topluma açıklamaya davet ediyorum.'' -''Yozlaşma ve bozulmayı artırmış oluruz''- Bir başka gazetecinin, ''Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtları internete düştü. Yasadışı dinlemelerin bir Genelkurmay Başkanı'na kadar uzanmış olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Şandır, ''Üzüntülerimi ifade ediyorum. Türkiyemiz maalesef bu iktidar döneminde kendine yakışmaz öyle olaylar yaşamaktadır ki kabul edebilmek mümkün değildir'' dedi. Şandır, şunları söyledi: ''Genelkurmay Başkanı bile alan dinlemesiyle dinleniyor, kasede alınıyor ve tam terörle mücadelenin hızlandığı, 'bıçak kemiğe dayandı' denildiği süreçte servis ediliyorsa, Türkiye'de devlet dışı bir takım güçlerin hukuk dışı yollarla yanlış yaptıklarını görüyoruz ve bunu bir defa değil, hemen her konuda ve her zaman yaşıyoruz. Hukuk dışı yollarla elde edilen bilgilerin basın tarafından kullanılması da yanlış yapılan bir başka husustur. Yanlışlara karşı toplumca birlikte mücadele edemezsek, yozlaşmayı ve bozulmayı artırmış oluruz. İçeriği konusunda da ilgililer gerekli açıklamayı yapacaktır.'' ''Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın, 'telefonla konuşmalar fazla, kimse korkmuyor telefonda konuşmaktan' diye bir açıklaması oldu. Hükümetin bu dinleme olaylarında hiç mi payı, sorumluluğu yok?'' diye soran gazeteciyi de Şandır, şöyle yanıtladı: ''Doğru olan şey şu: Türkiye'yi, Türk Milleti adına Adalet ve Kalkınma Partisi yönetmektedir. Tek başına ve 9 yıldan bu yana yönetmektedir. Türkiye'de yaşanan tüm olumsuzlukların, yanlışlıkların sorumlusu siyasi iktidardır öyle olmak mecburiyetindedir. Siyasi iktidarın şikayet etmek, temenni de bulunmak, konuşmak gibi bir hakkı yoktur, yapmak gibi bir sorumluluğu vardır. Yatak odalarının gözlendiğini, kasete alındığını, özel toplantıların dinlendiğini kasete alındığını ve zamanı gelince servis yapıldığını hep birlikte yaşıyoruz. Bu suçtur, hukuk dışı bir yoldur. Suçluların yargıya teslim edilmesinde Hükümet sorumludur.'' Şandır, bir gazetecinin,''Bu dinleme işini kim yapıyor? Anlaşılan o ki bu dinleme cihazlarından bir MİT'de bir de emniyette var. Bunu kim yapıyor? Siz de parti olarak bu konuda mağdur oldunuz'' sorusunu üzerine şunları söyledi: ''Yeni tartışma yaratmak istemiyoruz ama MHP üzerinde toplumun gözü önünde çok acımasızca, ahlaksızca, hukuk dışı bir eylem yapıldı. Özellikle, siyasi iktidar bunu bir propaganda malzemesi olarak kullandı. Dün bizeydi bugün başkalarına. İnanınız ki servis edilmeyen daha nice kasetler var. O kasetlerden biri de herkesin olabilir. Birileri yapıyor. O birilerini bulup yargıya teslim etmek hükümetin sorumluluğudur. Eğer bunları belirleyip yargıya teslim etmiyorsa zımmen o suça ortak olmaktadır.'' Şandır, MHP'ye yönelik hareketlerin hesabını soracaklarını belirterek, ''Çünkü, can pazarında, MHP'yi barajın altına atmak isteyenlere karşı Hükümet görevini yapmamıştır. Bunun için kimin yaptığı önemli değil. Yapanın yanında kar kalması ve hesabının sorulmaması önemli'' dedi. ''BDP'li bazı milletvekilleri Meclis'e giriş kartı almak için başvuruda bulunmuşlar. Başvurular kabul edildi. Hem maaş verilmemesi gündeme gelmişti hem de giriş kartları onaylandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu Şandır, ''Kötü niyetlerin önlenebilmesi, iyi niyetli davranışlarla daha kolay olur. Birileri sorun çıkartmak, Türkiye'de toplumu germek istiyor. Buna karşı iyi niyetli, sağ duyulu yaklaşımlar çözüme katkı verir. Sayın Meclis Başkanı'nın tavrını bu anlamda değerlendiriyorum'' diye yanıtladı. -Yeni anayasa çalışmaları- Bir gazetecinin, ''Meclisin yeni gündemi anayasa olacak. MHP olarak sizin olmazsa olmazlarınız, kırmızı çizgileriniz var mı yeni anayasa konusunda'' sorusu üzerine Şandır, partisinin, anayasa konusunda TBMM'de en erken görüşlerini ifade eden ve teklifini sunan siyasi parti olduğunu söyledi. Şandır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2007'deki bir grup konuşmasında, ''anayasa değişikliği ile öneri getirdiğini ve hassasiyetleri ifade ettiğini'' anımsattı. Bahçeli'nin, o konuşmasında, ''1982 anayasası değişmelidir'' şeklinde bir öneri sunduğunu belirten Şandır, ''Bunun için Mecliste anayasa değişikliği için uzlaşma komisyonu kuralım' şeklinde teklifte bulundu. İktidar partisinden bizim bu samimi teklifimize bir yanıt gelmedi'' dedi. Şandır, ''devletin kuruluş hukukunun değiştirilmeyeceğini'' ifade ettiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti: ''Devletimiz, bir milli mücadele sonrası kurulmuştur. Kurucu kahramanlarımız hem dünyayla hem de kendi toplumlarıyla mutabakat yaptılar. Lozan Barış Anlaşması'ndaki tanımlar ve haklar, 1924 Anayasasında belirlenen ilkeler değiştirilemez. Yapılacak değişiklik, bireysel hak ve özgürlüklerin önündeki kısıtlamaları azami düzeyde kaldıracak bir hukuk olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, AKP'nin sözlerine inanarak bir eylemde, çıkışta bulunmaz. İcraatlarını bir görelim.''