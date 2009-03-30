Sandıktan prezervatif çıktı

Sandıktan bir de mektup çıkmıştı





Edinilen bilgilere göre, akşam oy verme işleminin bitmesinin ardından İçerenköy Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi'nde sandıkların açılmasıyla oy sayım işlemi başladı. Görevlilerin oy sayımı sırasında açtıkları 3 zarftan prezervatif çıktı. 1210 nolu sandıkta AK Parti, CHP ve MHP'ye 'EVET' oyu basılan üç ayrı zarftan çıkan prezervatifler şaşkınlık yaşanmasına neden olurken, görevliler çekim yapan basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterdi.Okulda CHP adına müşahit olarak görevli olan Evrim Pafta, "Üç ayrı sandıkta üç adet kondom çıktı. Bu olayı vatandaşın bir protestosu olarak düşünüyorum. Açılan üç zarfta AK Parti, CHP ve MHP'ye 'EVET' mührü basılıydı ve üç tane kondom vardı" dedi.Olay karşısında şaşırdıklarını ifade eden Pafta, oyların ise geçersiz sayıldığını söyledi.Edirne'de sandıktan çıkan mektupta, emekli vatandaşın isyanı yazılıydı.