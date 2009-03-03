Sandıktan önce sloganlar yarışıyor

Seçimlere bir aydan az zaman kaldı. Siyasi partiler, düzenledikleri mitingler, ev toplantıları ve sokak buluşmalarıyla icraatlarını sokaktaki insana anlatmak için yarışıyor.





Zaman Gazetesi'nde yer alan habere göre, her parti kendi farkını net bir şekilde göstermek için en çarpıcı, en etkileyici sloganları kullanıyor. Hangi partinin sloganının daha etkili olduğunu, hangisinin söylediklerine halkın daha fazla itibar ettiğini görmek için 29 Mart akşamını bekleyeceğiz. Ancak çok partili hayata geçişle birlikte siyasi mücadelenin vazgeçilmezleri arasında yer alan pankart ve sloganların seçimlere kattığı renk şimdiden etkisini gösterdi... Bir çok slogan halkın diline düştü..



Bir not daha.. Sloganlar partilerden bağımsız olarak daha geniş bir kesimden kabul görüyor. Oy vermeyeceğimiz kesin olan bir siyasi oluşumun dahi kullandığı slogan dillerimize pelesenk olabiliyor... İşte o sloganlar...



AKP



AKP seçim meydanlarında "İşimiz Hizmet, Gücümüz Millet", "Sen Türkiye'sin, Büyük Düşün" sloganlarını kullanıyor. Partinin organize ettiği mitinglerde Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki panoda iki slogan dışında herhangi bir yazı yer almıyor. Ancak zaman zaman 'Durmak Yok, Hizmete Devam' ve 'Hepimiz Biriz, Beraberiz, Kardeşiz' sloganları da kullanılıyor. Seçim çalışması kış dönemine denk geldiği için havalar soğuk geçiyor. Mitinglerin bir çoğunda yağmur yağıyor. Öyle olunca meydanların dili ile Başbakan Erdoğan aynı şarkıda buluşuyor. "Beraber ıslandık bu yağmurda...."



CHP



Cumhuriyet Halk Partisi'de belirlediği sloganları seçim meydanlarına kurulan platformun arkasına yazıyor. Bu seçim için "Önce İş, Önce Ahlak, Önce İnsan" sloganını tercih eden partinin diğer sloganı MHP'nin 22 Temmuz öncesinde kullandığı sloganları hatırlatıyor:"İşsizliği, yoksulluğu yolsuzluğu yeneceğiz." CHP ayrıca geçen seçimde kullandığı "Şimdi CHP Zamanı" sözüyle bu kez de halktan oy istiyor.



MHP



22 Temmuz seçimlerinde "Yoksulluğa, Yolsuzluğa, Çaresizliğe, Bölücüye, Teröre, İşbirlikçiye Tek Bir Cevap yeter: Tek Başına MHP" sloganını kullanan MHP, 29 Mart yerel seçimlerinde "Ülke Senin Karar Senin: Ülken İçin Yüreğini Koy" sloganlarını tercih etti. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Mart'ta Mersin'de yaptığı mitingde yeni sloganlar ve aynı adı taşıyan şarkı görücüye çıktı. Meydanların dili ise değişmedi... Önceki seçimlerde olduğu gibi partililer genel başkanlarına "Devlet'in Başına Devlet Gelecek" diye tezahüratta bulundu.



Saadet Partisi



Saadet Partisi atv'nin sevilen dizisi Adanalı'nın müziğinden esinlenen sözlerle seçim meydanlarına çıktı. Saadetin sloganları Rap müziği sanatçısı Ceza'nın "Fark var seninle iyi arasında büyük bir, fark var benimle senin aranda kocaman bir, fark var kötüyle benim aramda irice bir, fark var iyiyle kötü arasında duran... " şarkısını hatırlatıyor.. Afişlere yazılan ve seçim meydanlarında söylenen 'Fark Var Saadet Var' konseptiyle kullanılan sloganlar şöyle...



* Mirasyediyle mirasa sahip çıkan arasında fark var, saadet var

* Milletin değerleriyle savaşan ile milletin değerleri için savaşan arasında fark var, saadet var

* Reel politiğe teslim olanla gücünü milletten alan arasında fark var, saadet var.

* İktidarda bulunmakla muktedir olmak arasında fark var, saadet var.



Demokrat Parti (DP)



Demokrat Parti Fatih Ürek'in "Hadri Hadi Hadii" şarkısının uyarlamasıyla seçmenlerinin karşısına çıktı.



Hazırız biz vakit geldi

Demokrat par-ti ge-li-yor....

Güçlü Türkiye için büyük Türkiye için,

Herkesi kucaklayan coşkun yürekler için.



Parti ayrıca, "Yeter Artık... Bu Mart Sarı Kart.. Vur Mührü Kırata." sloganını da kullanıyor.