Sandıktan 590 suçlu çıktı!

İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Erzurum ve Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan toplam 590 kişi sandık başında gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İzmir genelinde çeşitli suçlardan aranan kişilerin adreslerini tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları oy kullanmaya geldiklerinde yakalamak amacıyla sandık başlarında görev aldı. Bu kapsamda 228 kişi, oylarını kullanmalarının ardından yakalandı.



Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde aranan kişilerin TC kimlik numaralarını belirleyerek sandık görevlilerine teslim etti.



Aranan kişiler, oy verme işlemi için sandık başına geldiğinde, görevlilerin emniyet yetkililerini araması üzerine yakalandı.



Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte bazı mahallelerdeki oy verme işlemi sırasında, çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 100 kişi gözaltına alındı.



Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi nedeniyle çeşitli okullara giden seçmenlerin kimlik yoklamaları yapıldı.



Yapılan sorgulamada, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 70 kişi, oylarını kullandıktan sonra gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 30'u tutuklandı.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli asayiş olaylarıyla ilgili aranan 9 kişiyi, değişik semtlerdeki okullara oy kullanmak amacıyla geldiklerinde yakaladı.



